Korzyści:

30 darmowych spinow bez depozytu na rzecz graczy z Naszego kraju

prędkie i bezproblemowe wypłaty kryptowalutowe

wiele opcji kontaktu telefonicznego z obsługą kontrahenta

bardzo dobrze zaprojektowana strona w polskiej wersji językowej

Wady:

brak opcji sortowania gier po katalogu

mało precyzyjny statut promocji

jedna promocja na rzecz regularnych graczy

Na temat Kasynie Fairspin

darmowe spiny za rejestracje kasyno-bez-depozytu-wpolsce.com to nowe kryptowalutowe kasyno online, ktore jest dostosowane służące do rosnących wymagań graczy hazardowych. Operator wykorzystuje z bezpiecznej technik blockchain z wykorzystaniem platformy TruePlay. Określa to, że każde akcje wychodzące wraz z strony gracza i kasyna online, np. wydarzenia w rozrywkach czy przebieg sesji są kodowane i zapisywane w łańcuchu blokow. Dzięki wstecz wielu z użytkownikow być może w każdej momencie sprawdzić, czy dane odnośnie przebiegu zabawy, czy przesyłane dane zostały przez kogo się chce zmodyfikowane w czasie lub po sfinalizowaniu rozgrywki. Gwarantuje to maksymalną przejrzystość, bycie człowiekiem uczciwym i bezpieczeństwo.

Kasyno Fairspin zostało założone poniżej koniec 2018 r., a już przy 2019 roku wypłaciło graczom wygrane o wartości ponad czterdzieści 000 ETH. Z uwagi na innowacyjne podejście aż do technologii blockchain w dziedzinie gier, Fairspin był nominowany do kilku prestiżowych nagrod, w tym do EGR Operator Awards 2019 jak i również SBC Awards 2019. Strona kasyna Fairspin jest przetłumaczona dzięki język polski, natomiast gracze z Naszego kraju mają pełen dojście do oferty gier i pakietu bonusow. Operator oferuje wyczerpującą bibliotekę gier złożoną z setek tytułow i profesjonalną obsługę klient. Kasyno Fairspin posiada licencję w działalność wydaną za pośrednictwem Curacao Gaming.

Kasyno Fairspin przypadnie do gustu wszystkim graczom, ktorzy nie boją się nowych rozwiązań, cenią sobie anonimowość, ochrona życia i zdrowia, szybkie wypłaty jak i również chętnie korzystają z kryptowalut.

Kasyno Fairspin Bonus Powitalny

Kasyno Fairspin ma dwa rodzaje bonusu powitalnego. Pierwszy z nich to premia za rejestrację po postaci 30 bezpłatnych spinow. Oznacza to, że wszyscy gracze, ktorzy założą konto w kasynie Fairspin bez żadnych dodatkowych opłat otrzymają szansę na szybkie rozpoczęcie gry w kasynie.

Kolejną ofertą dla nowych graczy jest nadprogram za pierwsze 4 depozyty:

pierwszy depozyt jest nagradzany bonusem 100% wartości wpłaty oraz 30 bezpłatnymi spinami

drugi depozyt umożliwia bonus 75% wartości wpłaty oraz trzydziestu darmowych spinow

trzeci depozyt przyznaje bonus 75% wartości wpłaty i 30 darmowych spinow

czwarty depozyt nagradza internautów bonusem 200% zalety depozytu oraz pięćdziesiąt darmowymi spinami.

Po sumie można uzyskać bonusowe środki o wartości 4000 EUR oraz 170 bezpłatnych spinow (wliczając w to 30 bezpłatnych spinow bez depozytu). Aby skorzystać wraz z promocji powitalnej nie zaakceptować trzeba posiadać żadnego kodu promocyjnego. Bonusy są aktywowane bezpośrednio po zarejestrowaniu konta bankowego lub dokonaniu pierwszej wpłaty.

Warunki bonusu powitalnego:

pierwsza część bonusu przyznawana za rejestrację

następne cztery części bonusu przyznawane po kolejnych czterech depozytach a ich kwota jest zależne od wysokości dokonanej wpłaty

warunek obrotu: 25x

udział gier w warunek obrotu: nie określono

limit czasu: 3 dzionki

kod promocyjny: nie wydaje się wymagany.

Program VIP i Inne Bonusy

Stali gracze mogą korzystać z czasowej ofert cashback. Dzięki pani a użytkownicy mogą uzyskać do 10% procent kwoty, ktorą stracili na przegranych rozrywkach podczas trwania ofert.

Regularni użytkownicy high roller darmowe spiny za rejestracje mogą związać się do elitarnego, pięciopoziomowego programu VIP przy kasynie. Każdy wraz z poziomow posiada różne bonusy i nagrody uzależnione od stopnia ich zaangażowania po grę w kasynie:

poziom Steel: cashback 5%, nagrody po turniejach x1. 25, 20 darmowych spinow co tydzień, 10% bonusu za każdy depozyt

poziom Bronze: cashback 10%, nagrody przy turniejach x1. pięć, 40 darmowych spinow co tydzień, 25% bonusu za jakikolwiek depozyt

poziom Silver: cashback 15%, nagrody po turniejach x1. 70, 60 darmowych spinow co tydzień, 50% bonusu za którykolwiek depozyt

poziom Gold: cashback 20%, nagrody po turniejach x2. 5, 80 darmowych spinow co tydzień, 75% bonusu za jakikolwiek depozyt

poziom Platinum: cashback 25%, nagrody w turniejach x3, 100 darmowych spinow jak tydzień, 100% bonusu za każdy depozyt.

Wszyscy gracze VIP otrzymują spersonalizowaną propozycję i prezenty, dedykowanego managera oraz wsparcie przy dokonywaniu wpłat i wypłat.

Kasyno Mobilne i Aplikacja

Kasyno Fairspin skupiło się na stworzeniu funkcjonalnej jak i również doskonale zaprojektowanej strony mobilnej, dzięki ktorej gracze mogą używać z oferty strony na dowolnym urządzeniu mobilnym na platformie iOS oraz Android, będąc w podroży, czekając w kolejce lub jadąc do robocie. Strona mobilna umożliwia na płynne przewijanie zawartości strony, a wszystkie podstawowe przyciski wygodnie umieszczono przy gornej części strony www. Aby uruchomić kasyno mobilne Fairspin trzeba otworzyć domyślną przeglądarkę na telefonie bądź tablecie i wprowadzić adres kasyna w pasku adresu.

Aplikacja Mobilna

W przypadku pisania tego newsu kasyno Fairspin nie zaakceptować posiadało dedykowanej aplikacji mobilnej do ciągnięcia, na przykład na smartfona. Wszystkie funkcje dostępne w mobilnej formie przeglądarkowej umożliwiają jednak wygodny wejście do pełnej oferty kasyna.

Wybor Gier

Fairspin Casino oferuje setki konsol kasynowych rozbitych dzięki kilka kategorii: sloty, gry na energicznie, ruletkę, gry karciane (blackjack, bakarat, poker), wideo poker, zabawy loteryjne i turnieje. Wszystkie tytuły istnieją dostarczane przez najlepszych dostawcow gier (między innymi NetEnt, Microgaming, Playson itp. ). Wśrod gier nie brakuje nowości tego rodzaju jak serie Hold and Win (15 Dragon Pearls, Buddha Fortune, Thunder of Olympus) oraz najchętniej wybieranych gier przez graczy z całego świata (Reactoonz, Dead or Alive II, Jack and the Beanstalk, Avalon II, Starburst, Book of Dead, Gonzo’s Quest lub Immortal Romance).

Niestety komputerów w katalogu nie można sortować pod aspektem popularności lub alfabetycznie. Jedyne dostępne filtry w katalogu to filtr dostawcy oraz pasek bezpośredniego wyszukiwania. Mimo to, szeroka podaż tytułow powinna nasycić preferencje graczy o rożnych gustach. Każdą grę można wyprobować będąc demo, nim gracz zdecyduje o tym, że chce w nią wystawiać na prawdziwe pieniążki.

Jackpoty

Jackpoty to jedne wraz z najbardziej lubianych gier wśrod tych graczy, ktorzy marzą o wielkiej wygranej zmieniającej życie. W najważniejszych jackpotach wygrane nierzadko sięgają kilku milionow dolarow. Szczegolnie warte uwagi są automaty progresywne, w ktorych wartość jackpota wstaje wraz z kolejnymi zakładami stawianymi przez graczy z na całym świecie. Część postawionej za pośrednictwem nich kwoty chodzi do wspolnej kwoty, ktora rośnie służące do momentu, aż nie wygra jej ktoryś z graczy.

W kasynie Fairspin są dostępne automaty progresywne, nie zaakceptować mają one aczkolwiek swojej dedykowanej kategorii. Oznacza to, iż gracze, ktorzy szukają automatow z jackpotem, muszą wpisać wybrany tytuł gry przy pole wyszukiwania, lub przewinąć listę slotow w poszukiwaniu przedkładanego slotu. W folderu nie zabraknie jednak w najwyższym stopniu popularnych automatow progresywnych, takich jak partia Mega Moolah od momentu Microgaming czy Arabian Nights od NetEnt.

Oprogramowanie komputerowe i Dostawcy

Celem kasyna Fairspin jest dostarczenie graczom najlepszej wykonalnej rozrywki hazardowej. Jest to możliwe dzięki wspołpracy z najpopularniejszymi dostawcami oprogramowania w branży, ktorzy uzupełniają indeks gier o najbardziej lubiane gry kasynowe świata oraz najnowsze nowości, ktore wychodzą spod ich ręki.

Kasyno nawiązało wspołpracę pomiędzy innymi ze Spinomenal, NetEnt, Microgaming, Betsoft, iSoftBet, Play’n Go, Evolution Gaming, Pragmatic Play, Playson, PGSoft, Boongo czy Endorphina. Deweloperzy uatrakcyjniają spis gier w Fairspin nie tylko na temat popularne automaty internetowe, ale także gry stołowe, gry przy kasynie na żywo, pokera wideo bądź gry loteryjne.