Eye Of Horus Kostenlos Spielen

Es gibt nichts Besseres, als den Slot so kennenzulernen und ein Gefühl für die Spielweise zu bekommen. Meine Erfahrung ist, dass eine Kombination aus Bonus und Freispielen optimal ist. So kannst du dir aussuchen, welche Automaten du selber testen möchtest. Vor allem für Spieler aus Deutschland ist es wichtig, dass sie in einem legalen und sicheren Online Casino zocken können.

Als schnellen Zugang zum Spielen, die man einfach nur mal kennenlernen möchte.

Eifrige Schatzsucher streben jedoch nach dem Tempel, seines Zeichens Scatter-Symbol.

Unter anderem hier auf dieser Seite kannst du Eye of Horus online kostenlos spielen, ohne Anmeldung und ohne Risiko.

Für maximale Gewinne empfehlen wir allerdings, immer mit allen 10 Paylines zu spielen.

Um an jener Slotmaschine einen Bargeldgewinn zu erzielen, mussen mindestens drei homogene Symbole von sinister nach rechts auf einer aktiven Gewinnlinie zu sehen sein.

Und wie du es von den Entwicklern dieses Spielautomaten womöglich schon kennst, lässt sich im Anschluss an eine Gewinnrunde der Gewinn noch mal ein wenig nach oben schrauben.

Am Ende einer gewinnenden Runde haben Sie die Möglichkeit das Karten Risikospiel oder das Leiter Risikospiel zu spielen.

Sie erhalten einen Gewinn, wenn drei gleiche Symbole auf mindestens drei Walzen nebeneinander erscheinen.

Die zuvor beschriebenen Symbole wie die Buchstaben tauchen häufig auf der Spielfläche auf.

Wenn du Eye of Horus risikolos oder nur mit kleinem Risiko ausprobieren möchtest, dann ist ein Online Casino mit Bonusangeboten die richtige Wahl.

Hauptsächlich entwickelt, produziert und vertreibt die Firma Spielautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit und betreibt eine Spielhallenkette. Nur so können Sie den Spielautomaten wirklich kennen lernen und auch das Spiel genießen und sich dann auch ehrlich über Ihre Gewinne freuen. Wir haben Dutzende von Online Roulette Casinos für Sie getestet und empfehlen Ihnen hier die besten. Das expandierende Wild, die Freispiele, die Upgrades der Symbole während der Bonus-Freispielrunde und das Gamble Feature machen Eye of Horus zu einem spannenden und äußerst lukrativen Spiel.

Andere Merkur Spiele

Im Laufe der Zeit wurde das Symbol zu einem mächtigen Talisman des Schutzes, der königlichen Macht und der Gesundheit. Im Eye of Horus Spielautomaten ist das Udjat-Auge eines der wertvollsten Symbole, halte also Deine Augen offen! Spieler können auch auf Horus mit seinem Falkenkopf stoßen, der dem Spiel als expandierendes Wild dient.

Eine einfache Bedienung in Kombination mit guten Gewinnchancen sind die Hauptmerkmale eines guten Spielautomaten. Genau aus diesem Grund ist der Merkur Slot Eye of Horus so populär. Sie müssen vor jedem Spiel lediglich die Anzahl der Gewinnlinien sowie die Einsatzhöhe festlegen. Eye of Horus besitzt fünf Walzen und Sie können maximal auf 10 Gewinnlinien spielen.

Eye Of Horus Merkur: Risikomanager Im Spiel

Der Slot Eye of Horus hat 5 Walzen, 3 Reihen und 10 Gewinnlinien. Werden die Statistik Cookies nachträglich abgewählt, bleiben diese bis zum Ablaufdatum auf dem Rechner. Den Spielautomaten Eye of Horus könnt ihr bei uns kostenlos mit Spielgeld spielen. Neben dem Eye of Horus gratis Spiel, findet ihr einen kompletten Testbericht von Merkurs online Automatenspiel. Wer den Spielspaß an erste Stelle setzt, ist immer gut beraten und kann mit Eye of Horus nicht nur im Kostenlos-Modus das Gameplay genießen.

Das wichtigste Feature des Eye of Horus Slots sind die Freispiele. Zwölf Stück von ihnen werden ausgelöst, wenn mindestens drei Tore, die als Scatter Symbol fungieren, irgendwo auf den Walzen zu sehen sind. Während der Free Spins steigt die Chance auf Gewinne dank eines mit dem Wild Symbol in Verbindung stehenden Features.

Top 5 Online Casinos

Auch hinsichtlich der zusätzlichen Features kommt der Slot mit sehr wenigen Extras aus. Bis auf ein expandierendes Wild und den Freespins wird nicht viel geboten. Allerdings können die Freispiele mit etwas Glück sehr gewinnbringend ausfallen, vor allem wenn Ihr es bis zum Horusauge schafft. Insgesamt wird der Eye of Horus Slot so vor allem bei den Fans von klassischen Merkur-Slots für Gefallen sorgen. Für die Spieler unter Euch, die sich mehr zusätzliche Features erwarten, ist dieser Slot aber eher nicht unbedingt geeignet.

Es gibt ein expandierendes Wildsymbol, einen Scatter und eine Freispielrunde, bei dem besagtes Wild mit Vollgas für Gewinne sorgt. Es verwandelt das jeweils niedrigste Bildsymbol in das nächsthöhere und ermöglicht lukrative Auszahlungen. Jedes Online Casino, das wir Ihnen empfehlen, ist ganz genau überprüft worden. Nur wenn ein positiver Testbericht vorliegt, empfehlen wir das Casino an Sie weiter. Wer sein Glück mit Echtgeld auf die Probe stellen möchte, nutzt eines der besten online Casinos. Diese stellen viele Bonus Angebote zur Verfügung, wodurch Gamer doppelt profitieren.

Werfen Sie Ein Auge Darauf

Wer sich erst einmal langsam an Eye of Horus rantasten möchte, kann also mit 10 Cent starten und dann den Einsatz langsam steigern. Mutige und Profis können natürlich auch direkt mit 20 Euro pro Runde starten und so Ihren möglichen Gewinn maximieren. Sie werden zurück ins alte Ägypten versetzt, wo Sie die Hilfe des Auges von Horus suchen werden, das der Himmel und die göttliche Macht Ägyptens beherrscht.

Zudem fungiert das „Eye of Horus“ als Joker-Symbol und kann alle anderen Symbole ersetzen. Da es nur wenige Online Casinos mit Eye of Horus gibt, kann es hilfreich sein, wenn man gute Alternativen kennt. Die Schmidt-Gruppe hat teilweise mit der Gauselmann-Gruppe bei der Entwicklung von Slots in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Daher sind die Games in der folgenden Tabelle ein guter Ersatz für den Slot. Wichtig ist, dass man dort genügend Wilds sammelt, damit die Symbole aufgewertet werden und man gute Chancen auf Vollbilder hat.

Hier Kannst Du Eye Of Horus Spielen

Der Eye of Horus Online-Spielautomat ist ein sehr klassisches Merkur-Spiel. Fünf Walzen, zehn Gewinnlinien und nur wenige Extras sind heutzutage etwas mager. Aber Fans des Softwareherstellers werden auch gar nicht mehr von diesem Game erwarten. Grafisch ist es wohl mehr als einfach umgesetzt, die Symbole sehen sehr simpel aus, die meisten Symbole sind auch nicht animiert.

In allen Gewinnklassen zahlt das Hauptzeichen besonders hoch aus. Jedes der Gewinnzeichen muss mindestens dreimal auf den Walzen eine Gewinnkombination bilden, um zu einer Auszahlung zu führen. Für den Eye of Horus Slot setzt Merkur auf eine Zweiteilung bei der Wertigkeit der einzelnen Hauptzeichen. J bis A sind die unterste Gewinnklasse – mit einem jeweils identischen Multiplikator für die Auszahlung. Eye of Horus ist nicht nur einer der besten Spielautomaten von Merkur, sondern einer der besten von allen Slot-Entwicklern der Welt. Sobald Sie das Spiel zum ersten Mal öffnen, werden Sie wissen, was wir meinen, denn das Thema ist mit viel Liebe gemacht und erzeugt eine tolle Atmosphäre.

Wir haben uns umgesehen und die 5 besten Online Casinos in einer Liste zusammengefasst, die den Slot Eye of Horus im Angebot haben. Meldet euch an und nutzt die zahlreichen Angebote im Bonusbereich. Generell gilt natürlich, dass Sie sich gut überlegen müssen, ob Sie im Casino mit einem Bonus spielen oder sich stattdessen lieber für Echtgeld entscheiden. Dabei gilt natürlich, dass Sie mit einem Bonus immer auch die Umsatzbedingungen des Casinos beachten müssen und nicht einfach Ihre Gewinne zur Auszahlung beantragen können. Eine der bekanntesten Gottheiten im alten Ägypten ist Horus und er ist das Symbol für Schutz, gute Gesundheit und königliche Macht.

Leider können sich US-Spieler nicht über die Slotozilla-Website in einem Online-Casino registrieren. Seine RTP-Rate ist mehr als ausreichend, um Eye of Horus als überdurchschnittlichen RTP-Slot zu verzeichnen. Mit 10 Gewinnlinien ist Eye of Horus ein ausgesprochen lohnender Spielautomat in der Gruppe der ägyptischen Spielautomaten. Ich bin damit einverstanden, dass Platincasino mich per E-Mail über Neuigkeiten und Angebote auf dem Laufenden hält. Ich kann meine Zustimmung jederzeit in meinem Konto widerrufen.

Eye Of Horus Slot Game

Außerdem konnen die Free Spins mit der absicht, zwolf weitere Spiele verlangert werden, falls in ihnen drei oder mehr Scatter-Symbole auftauchen. Bei der Risikoleiter handelt es sich um eine Art Markenzeichen, das bei Spielen von Merkur immer wieder erscheint. Die Leiter, die auf dem Spielfeld erscheint, ist in verschiedene Stufen unterteilt. Wenn man Glück hat, landet man auf einer hohen Stufe – entsprechend führt dies zu einem hohen Gewinn. Diese Besonderheit von Eye of Horus bringt Spannung ins Spiel und sorgt für Abwechslung.

Den Eye of Horus Megaways™ Slot kannst Du sowohl auf Windows-, iOS- als auch Android-Geräten von überall und jederzeit spielen! Um auf die mobile Version zuzugreifen, melde Dich einfach in Deinem LV BET-Konto an und suche nach dem Eye of Horus Megaways™ Spielautomaten. Um auf einem Mobilgerät auf den Demo-Modus zuzugreifen, klicke auf die Miniaturansicht des Spiels, im Dropdown-Menü findest Du dann die Optionen “SPIELEN” und “DEMO”. Stelle mit den Pfeiltasten links neben den Walzen direkt über und unter der runden EINSATZ-Taste Deinen Einsatz ein. Drücke rechts auf den grünen Knopf, um mit dem Spielen zu beginnen.

Daher sollten diese Features zunächst im kostenfreien Spiel ausprobiert werden. Dadurch wissen Spieler dann, wann Sie dieses Feature anwenden und beenden. Bevor Glücksspieler in den Echtgeld Modus übergehen, sollten Sie sich stets ein Geld- und Zeitlimit setzen. Gratis können Nutzer Geldbeträge variabel einsetzen, um vorher herauszufinden, wie mit dem Budget am besten gespielt wird.

Will man groß einsteigen sind aber bis zu 20 pro Drehung als Einsatz möglich. Dann hat man zwar ein ganz schön großes Risiko, aber eben auch ganz schön große Aussichten auf Gewinne. Das von Reel Time Gaming viel genutzte Risiko-Gamble als Karten oder Leiter Variante bringt zusätzlichen Nervenkitzel. Man kann nach einem Gewinn aus einer Drehung diesen Gewinn mit ein wenig Glück verdoppeln, allerdings nur bis zu einem Limit von 140 Euro pro Durchgang.

Für die höchsten Gewinnchancen macht es natürlich Sinn alle Linien zu nutzen, trotzdem gibt es aber auch Gewinne, wenn eine Reihe nur unvollständig ist. Pro Linie können alle Spieler zwischen 0,01€ und 1€ pro Linie wetten, der Gesamteinsatz pro Spin liegt also zwischen 0,10€ und 100€. Wer ohne Unterbrechungen spielen will, kann am unteren Bildrand auch die Option „Autoplay“ wählen und bis zu 100 Runden nacheinander spielen. Denn viele der Anbieter haben auf die steigende Nachfrage reagiert und haben ihre Slots auf die kleineren Displays optimiert.

Wollen Sie Eye of Horus spielen und gleich mit maximalem Einsatz, reicht ein Klick auf „MAX“. Auf diese Weise stellen Spieler automatisch den höchsten Einsatz ein. Unterm Strich ist Eye of Horus ein sehr leicht zu bedienender Online Slot. Eine Erfahrung, welche wir nicht nur im Online Casino, sondern auch mit unserer kostenlosen Plattform machen.

Ziel ist es, Horus fünf Mal erscheinen zu lassen, um alle Symbole mit dem best bezahlenden zu Ersetzen. Weiterhin können in den Freispielen weitere Free Spins gewonnen werden. Eye of Horus ist einer der beliebsten Spielautomaten aus der klassischen Spielhalle und ist auch als Online Version verfügbar. Auch im Internet bietet das Spiel alle üblichen Funktionen wie Freispiele und Risikomodi. Eye of Horus lässt sich sehr gut auch zwischendurch spielen, da alle Funktionen recht leicht zu erreichen sind. Die Höhe der Einsätze kann jeder Spieler direkt am Slot mit wenige Klicks einstellen.

Es unterliegt der Verantwortung des Besuchers sich über die aktuelle Rechtslage zu informieren. Alle Glücksspiele sind für Kinder sowie Jugendliche unter 18 Jahren verboten. Die Auszahlungsquote des Spielautomaten ist festgelegt – entweder hat man Glück und gewinnt etwas oder man hat Pech und verliert. Es wird keine Strategien, Tricks oder Tipps geben, die in irgendeiner Weise einen Gewinn wahrscheinlicher machen. Bei der Risikoleiter muss man die Gewinne im richtigen Moment hochdrücken, damit man auf der Leiter höher kommt. Wenn man ganz oben angelangt, oder auf der Null landet, ist das Spiel vorbei.

Die Eye of Horus Megaways™ kostenlose Demo ist auch auf Mobilgeräten verfügbar. Alle Einsätze und Gewinne im Demo-Modus sind vollständig virtuell. Abhängig von Deiner Gerichtsbarkeit kannst Du als Spieler aufgefordert werden, Dich zu registrieren und den Verifizierungsprozess abzuschließen, um auf die Demos zuzugreifen. In Fällen, in denen keine Überprüfung erforderlich ist, kannst Du gegebenenfalls als Besucher spielen. Das Thema dieses Casino Slots dreht sich um den mächtigen Horus, den ägyptischen Gott des Himmels. Der Legende nach verlor Horus sein Auge in einem harten Kampf gegen Seth – den Gott des Krieges, des Chaos und der Stürme, bevor er König von Ägypten wurde.

Auf ein Risikospiel, bei dem Ihr Eure Rundengewinne setzen und mit Glück verdoppeln könnt, hat aber auch die aktuelle Version. Und je nachdem, ob Ihr die Spielfarbe der aufgedeckten Karte richtig vorhergesagt habt, verdoppelt sich Euer Gewinn oder Ihr verliert ihn. Nach dem erfolgreichen Gewinn kann dieser entweder angenommen oder vervielfacht werden. Je nach Version stehen dafür verschiedene Risikospiele zur Verfügung, die denen des echten Casinos ähneln. So kann der Betrag bis zu fünf Mal durch die Wahl der richtigen Karte im Kartenspiel verdoppelt werden. Durch das Sammeln der Scattersymbole ist auch das Erhalten von Freispielen bei Eye of Horus möglich.

Horus selbst ist das Wild-Symbol des Spiels und ersetzt somit alle anderen Zeichen außer Scatter. Außerdem erweitert sich Horus auch über die gesamte Walze, sollte er darauf erscheinen. Mit dem Horus-Symbole können auch 1, 3 oder 5 Freispiele gewonnen werden. Der Spielautomat Eye of Horus kostenlos spielen oder mit Echtgeld, gilt als einer der begehrtesten Slots in Deutschland und ist auch international sehr bekannt. Der Eye of Horus online Spielautomat verfügt über zehn verschiedene Symbole, darunter einen Falken, den Skarabäus, zwei Fächer, zwei Ankh Symbole sowie ein Symbol für den Gott Anubis. Um eine Gewinnausschüttung auszulösen, muss jedes von den Symbolen mindestens drei Mal von links nach rechts in einer Gewinnlinie erscheinen.

Beim Eye of Horus Spielautomat hat man nach jeder Runde, die Möglichkeit den Gewinn zu vervielfältigen. Dabei steht einem das Karten-Risikospiel zur Verfügung oder, wer Geschicklichkeitstests mag, kann sich per Klick an der virtuellen Leiter hinaufarbeiten. eye of hours slot Wer es schafft diese Hürde zu nehmen und die Leiter zu erklimmen, dem erwarten bis zu 140 Euro Gewinn. Beim Eye of Horus Slot von erwartet dich ein Bonus-Feature, das vor allem durch den Himmelsgott Horus und das Tempel-Symbol ausgelöst wird.

