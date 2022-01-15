Related Links

Студия дизайна интерьера в Киеве

Дизайн интерьера в Украине переживает новую творческую волну. Этот оживленный город привлекает начинающих дизайнеров и архитекторов. Киевские креативщики оставляют свой след в современном дизайне. Юлия Ткаченко и Александр Ивасив, основатели Ater Architects, реализуют проекты с 2003 года. Их выдающийся проект — детская амбулатория «Доктор Ю», выполненная из коралла и терраццо. Торговый центр, гостиница и торговый центр — это лишь некоторые из других проектов.

Известные киевские дизайнеры интерьеров используют как традиционные, так и современные ремесленные техники. У одного дизайнера есть 5-осевой фрезерный станок с ЧПУ для создания различных изогнутых панелей. Другой дизайнер интерьера создал барную стойку для хранения бутылок вина на открытой площадке. Основной целью этой перепланировки было создание единого пространственного и визуально приятного пространства. Два шкафа стратегически расположены в спальне и коридоре, чтобы обеспечить место для хранения.

Zooi Interiors — популярный выбор для создания уникальных интерьеров. Киевская студия входит в группу Zooi, в которую входят Bogdanova Bureau и Balbek Bureau. Также работает дизайнерская платформа Prostir 86. Студия также производит мебель для использования в TUYVO и propro. Эта студия – отличный выбор для дизайна интерьера в Украине. Итак, что вы можете ожидать? Давайте начнем!

Дом Золоче — идеальный современный семейный дом. Площадь дома Золоче составляет 270 квадратных метров. Владельцы хотели удобный и просторный салон. Они хотели просторное и современное пространство. Они объединили столовую и кухню в

гостиной. Основной цвет темно-серый с деревянными панелями на стенах. Эти цвета и материалы дополняют друг друга, а пространство получается функциональным и красивым.

Дом «Золоче» — современный дом в Киеве площадью 270 квадратных метров. Владельцы дома в Золоче — молодая, современная семья, и они хотели, чтобы дом был удобным и просторным. Кухню, столовую, гостиную и главную спальню дизайнеры объединили. Выбрали основной цвет, сложный оттенок светло-серого, с деревянными панелями на стенах.

Многие дизайнеры интерьеров находятся в Киеве. Юлия Такаченко основала Ater Architects, чтобы создавать красивые дома для международных клиентов. Они также хорошо известны своей выдающейся работой в медицинских учреждениях. Их выдающийся проект — «Доктор Ю», в котором для достижения максимального счастья используются яркие кораллы и терраццо. Роман Шпелик, основатель LIS Design Studio, имеет большое портфолио отмеченных наградами работ.

Дизайнеры города креативны и изобретательны. Команда дизайнеров интерьеров Ater Architects и YODEZEEN, отмеченной наградами студии архитектуры и дизайна интерьеров, работала над многочисленными международными проектами. Их творческий подход к дизайну высокого класса уникален, сочетая традиционные украинские мотивы с современными элементами. Команда YODEZEEN способна добавить роскоши любому помещению.

Многие талантливые архитекторы и дизайнеры называют город своим домом. Известным примером отечественного дизайна является студия Махно, созданная в 2003 году. Студия Махно выполнила более 600 проектов по всему миру. В Киеве много разных талантов, поэтому стоит потратить немного времени и денег, чтобы найти лучшего дизайнера интерьеров в городе. Они также могут помочь вам украсить ваше новое пространство.

Дизайн интерьера – широкая сфера деятельности в Киеве. Независимо от того, ищете ли вы современный, минималистский или традиционный вид, хорошо продуманный интерьер вдохновит вас на создание идеальной обстановки. Неважно, какой стиль вы предпочитаете, в вашем городе найдется дизайнер, который поможет вам создать нужную атмосферу. Важно учитывать размер пространства, которое вы будете украшать, чтобы убедиться, что оно не кажется тесным или загроможденным.

Проект дизайна интерьера Анастасии был экологически чистым домом. Она хотела место, где она могла бы заниматься своими любимыми увлечениями, такими как чтение и кулинария. Команда дизайнеров интерьера объединила кухню, гостиную и балкон, чтобы создать просторную и гармоничную атмосферу. Каждое пространство отличалось разными текстурами и материалами. Уютную атмосферу создали натуральные материалы, необработанные поверхности, ремесленные технологии и другие материалы ручной работы.