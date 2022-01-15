Related Links

Студия дизайна интерьера в Киеве

Дизайн интерьера в Украине переживает новую творческую волну. Этот оживленный город является рассадником молодых дизайнеров и архитекторов. Современный дизайн находится под влиянием креативщиков из Киева. Юлия Ткаченко и Александр Ивасив, основатели Ater Architects, реализуют проекты с 2003 года. Их выдающийся проект — детская амбулатория «Доктор Ю», выполненная из коралла и терраццо. Торговый центр, гостиница и торговый центр — это лишь некоторые из других проектов.

В Киеве известные дизайнеры интерьеров используют как современные, так и традиционные ремесленные техники. Один дизайнер использует 5-осевой фрезерный станок с ЧПУ для создания различных изогнутых панелей. Другой дизайнер интерьера создал барную стойку для хранения бутылок вина на открытой площадке. Основной целью этой перепланировки было создание единого пространственного и визуально приятного пространства. Два шкафа стратегически расположены в спальне и коридоре, чтобы обеспечить место для хранения.

Zooi Interiors — известный выбор уникальных интерьеров. Студия, базирующаяся в Киеве, входит в группу Zooi, в которую также входят Bogdanova Bureau (бюро балбек) и Zooi Interiors. Также работает дизайнерская платформа Prostir 86. Студия также производит мебель для propro и TUYVO. Эта студия – отличный выбор для дизайна интерьера в Украине. Что вы можете ожидать от этого проекта дизайна интерьера? Давайте начнем!

Дом Золоче — идеальный современный семейный дом. Площадь дома в Золоче составляет 270 квадратных метров. Владельцы хотели удобный и просторный салон. Они хотели просторное и современное пространство. Гостиная представляла собой совмещение кухни и столовой. Основной цвет — сложный оттенок светло-серого, с деревянными панелями на стенах. Эти цвета и материалы дополняют друг друга, а пространство получается функциональным и красивым.

Дом «Золоче» — современный дом в Киеве площадью 270 квадратных метров. Хозяева дома Золоче, молодая семья, хотели просторный и уютный дом. Дизайнеры решили объединить кухню, столовую и гостиную. Выбрали основной цвет, сложный оттенок светло-серого, с деревянными панелями на стенах.

В Киеве много дизайнеров интерьеров. Юлия Такаченко основала Ater Architects, чтобы создавать красивые дома для международных клиентов. Они также хорошо известны своей выдающейся работой в медицинских учреждениях. «Доктор Ю» — их самый заметный проект. Он использует яркие кораллы и терраццо для достиж

ения максимального счастья. Роман Шпелик, основавший LIS Design Studio в 2015 году, имеет обширное портфолио отмеченных наградами работ.

Дизайнеры города креативны и изобретательны. Команда дизайнеров интерьеров Ater Architects и YODEZEEN, отмеченной наградами студии архитектуры и дизайна интерьеров, работала над многочисленными международными проектами. Их творческий подход к дизайну высокого класса уникален, сочетая традиционные украинские мотивы с современными элементами. Если вы хотите добавить нотку роскоши в комнату, команда YODEZEEN может воплотить это в жизнь.

Город является домом для многих талантливых дизайнеров и архитекторов. Известным примером отечественного дизайна является студия Махно, созданная в 2003 году. Студия Махно выполнила более 600 проектов по всему миру. В Киеве много разных талантов, поэтому стоит потратить немного времени и денег, чтобы найти лучшего дизайнера интерьеров в городе. У них также будет возможность посоветовать, как украсить новое пространство.

Дизайн интерьера – широкая сфера деятельности в Киеве. Вы можете создать идеальную среду с хорошо продуманным интерьером, ищете ли вы минималистский, современный или традиционный стиль. Ищете ли вы атмосферу или современную эстетику, в городе найдется дизайнер, который удовлетворит ваши потребности. Важно учитывать размер пространства, которое вы будете украшать, чтобы убедиться, что оно не кажется тесным или загроможденным.

Проект дизайна интерьера Анастасии был ориентирован на экологически чистый дом. Ей нужно было место, где она могла бы заниматься своими любимыми делами, включая чтение и приготовление пищи. Кухня, гостиная, балкон и обеденная зона были объединены командой дизайнеров интерьера, чтобы создать просторную и гармоничную среду. Каждое из этих пространств было разделено разными текстурами и материалами. Натуральные материалы, необработанные поверхности и технологии ручной работы создали уютную атмосферу.